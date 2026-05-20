記事ポイント奈良で90余年の歴史を持つフォトスタジオワタナベ（渡辺写真館）が、2026年5月に「結婚相談所ワタナベ」を奈良柏木店・橿原店の2拠点でオープンしました東証プライム上場企業「IBJ」に正規加盟し、10万人以上の会員ネットワークによるマッチングと写真館プロのプロフィール写真撮影を組み合わせたサービスを提供します2026年6月末日まで、入会金55,000円（税込）が27,500円引きになるオープン記念クーポンが用意されて