記事ポイント完全養殖ウナギ蒲焼の一般向け試験販売が2026年5月29日（金）より世界初で開始山田水産・水研機構・マリノフォーラム21の3者連携、年間10,000尾以上の安定生産が実現ギフト箱2尾セット、参考価格9,720円（税込）＋送料、規定数量限定 国立研究開発法人水産研究・教育機構（水研機構）とマリノフォーラム21が長年にわたって積み重ねてきたウナギ人工種苗の量産技術が、一般向け商品として初めて市場に届きます。山