記事ポイント全高約310mm・横幅約360mmの大型スタチューで、ジャイロ・ツェペリと愛馬ヴァルキリーが初立体化MEDICOS ONLINE SHOPにて予約・購入すると「交換頭部＆回転鉄球パーツ」が限定特典として付属ねんどろいど版・DX版も同時展開中で、予約受付は2026年6月11日まで メディコス・エンタテインメントが、Netflixにて2026年3月に第1話が配信されたアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』から、初となる