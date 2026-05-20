記事ポイントOSGコーポレーションが「ひと涼みアワード2026」で最優秀賞「リアル啓発部門」と「トップランナー賞」のW受賞を達成業界唯一の11年連続最優秀賞受賞という実績を誇る大阪・関西万博会場での給水スポット設置により1,200万回以上の給水体験が実現し、熱中症死亡者ゼロを達成 熱中症対策の啓発活動に継続的に取り組んできたOSGコーポレーションが、2026年5月15日に開催された「ひと涼みアワード2026」において最優