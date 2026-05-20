◆大相撲▽夏場所１１日目（２０日、両国国技館）幕下で東４４枚目・岡田（高田川）が西三段目５枚目・柏王丸（時津風）を下手投げで退け、連敗を６で止めて初白星を挙げた。相手と組み合う形となり、攻めあぐねたが、体を入れ替えて右の上手を取り、東海大柔道部出身らしく、崩して鮮やかに投げた。「あの形になったら、柔道な感じでやるしかないので。相手も息が上がっているのが聞こえたので、休ませないで攻め続けよう、と