記事ポイントローマに本店を構える老舗ジェラート店「ジョリッティ」が初出店2人の有名シェフがコラボした東武限定スペシャルコラボコースが4,950円で提供「チーズとアイスSHOW」では初出店チーズグルメやかき氷・ソフトクリームも同時展開 東武百貨店 池袋本店8階催事場で、2026年5月28日（木）から6月2日（火）まで「イタリア展」と「チーズとアイスSHOW」が同時開催されます。今回はローマ特集をテーマに掲げ、ローマに本