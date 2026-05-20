福島市沖高の市道にあるマンホール（深さ約4メートル）の中で男性作業員2人が意識不明の重体となった事故で、福島北署は20日、福島市小倉寺の会社員菅野拓斗さん（31）が死亡したと明らかにした。意識不明のもう1人は同市森合の会社員豊島広美さん（70）。署によると、2人は道路のへこみの原因を調べる過程で下水管内に入った。19日午後4時ごろ「2人の意識がない」とマンホールの近くにいた関係者から119番があり、いずれも心