ハローワークや駅前に立ち、行き交う女性を目で追う。とにかく誰にでも声をかけ、断られたら次の人へ。その繰り返しだった。スカウト活動は、わたしが生命保険会社に在籍していた頃の日常だった。生保レディといえば、保険の勧誘だけでなく、街頭でのスカウトが積極的なことでも知られている。実はわたし自身も、かつてスカウトされた側だった。前職での営業活動に疲れ切っていた時期、都内の駅前で声をかけられ、深く考えずに入社