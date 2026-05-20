アイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」のメンバー、櫻井ももの初冠番組『≠ME 櫻井ももの 夢カラセッション♪』が10月7日から放送することが決定した。櫻井が豪華な“歌うま”ゲストたちと公開収録で歌唱セッションを繰り広げる。【写真】≠MEの扮装姿…『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』櫻井は、フジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』ではアイドル史上初・初登場鬼レンチャンを達成し圧倒