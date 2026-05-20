JR東京駅で停車中の電車内からつり革を盗んだとして、大阪府堺市の16歳の男子高校生が逮捕されました。【映像】つり革や「編成札」などの備品男子高校生（16）は去年10月、JR東京駅に停車中の京葉線の電車内からつり革1本を盗んだ疑いが持たれています。警視庁によりますと、男子高校生はドライバーを使ってつり革のねじを外し盗んだということです。男子高校生は友人と駅の発車メロディーを聴くために東京を訪れていまし