日本音楽著作権協会（JASRAC）は20日、2026年JASRAC賞の受賞作品を発表した。本賞は、音楽配信、カラオケ、CMなど、前年度にJASRACからの著作物使用料の分配額が多かった作品の作詞者、作曲者、音楽出版社の功績と栄誉をたたえ表彰するもの。1982年の創設から今年で44回目を迎えた。【写真】喜びが滲み出る…大森元貴受賞コメント国内作品の上位3作品が金・銀・銅賞、海外の著作権管理団体からの入金が最も多かった国内作品が