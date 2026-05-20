こんにちは、シューフィッターの佐藤靖青（旧・こまつ）です。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。まもなく梅雨が始まります。雨の日に何を履いているか、職業柄つい人の足元を見てしまうのですが、結構な雨でも「普段通りの靴」か「履き古した、濡れてもいい二軍の靴」を履いている方が8割以上いらっしゃいます。わか