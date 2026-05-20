暴力団員ではないと偽り祭りに屋台を出したとして、暴力団幹部の男ら5人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者らの様子指定暴力団・稲川会系幹部の金永七容疑者（79）ら5人は去年、暴力団員であることを隠して申し込み書を提出し、川崎市中原区内の祭りに屋台を出して、利益を得た疑いが持たれています。警察によりますとこの祭りには例年、暴力団が来るという苦情が入っていて、祭り当日、警察官が警戒していたところ