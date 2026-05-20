新年度のたびに話題に上がる「新入社員の早期退職」。入社から間もなく職場を離れるケースは珍しくなく、その背景には仕事内容や職場環境への認識のズレが影響していることもある。今回は、医療・介護の現場で「この人は長く続かないかもしれない」と感じたという2人のエピソードを紹介する。◆“白衣の天使”と歓迎された新人に広がった違和感岸本かなえさん（仮名・30代）が勤める介護施設に、新卒の看護師が入職してきた