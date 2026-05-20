中国・上海の高層ビル内で日本人2人を含む3人が刃物で切り付けられた事件で、日本人2人はビルを運営する森ビルグループの社員だったことがわかりました。【映像】ナイフ持った男が押し入った日本料理店日本政府関係者によりますと、日本人2人の詳しい容体は明らかにされていませんが、命に別状はないということです。地元当局などによりますと、上海市内の高層ビル3階にある日本料理店に19日正午過ぎ、果物ナイフを持った男