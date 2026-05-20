卓球で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（33）が20日、自身のインスタグラムを更新。パドレス本拠、ペトコ・パークで行われたパドレス−ドジャース戦で始球式の大役を務め、胸中をつづった。石川さんは「パドレス×ドジャース戦、始球式を務めさせていただきましたこの様な貴重な機会をいただきとても光栄です」とつづり、始球式で捕手を務めたパドレスの松井裕樹投手との2ショットを投稿して「キャッチャーをしてくださっ