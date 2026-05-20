芸人・中山功太がABEMAの番組で長年いじめを受けた先輩を告白し、ネットを中心に特定騒ぎに発展。他の芸人も同調して炎上が拡大した。これを受け、サバンナの高橋茂雄がSNS上で謝罪。その後、両者は和解を報告し、中山は誤解があったとし、“いじめ”ではなく“いじり”だったと過去の発言を訂正した。今回の騒動の本質について放送作家の鈴木おさむ氏は、芸人同士の過去の関係そのものよりも、ネット上で怒りと断罪が当事者の手を