ウェストハム・ユナイテッドに所属するイングランド代表FWジャロッド・ボーウェン（29）を巡って、複数クラブが争奪戦を繰り広げる可能性があるようだ。イングランド代表として22キャップを誇るボーウェンは、2020年1月にウェストハムへ加わって以降、右ウイングを主戦場に強烈な左足のシュートや、質の高いオフ・ザ・ボールとハードワークを武器にエースとして君臨。今季もここまでプレミアリーグ37試合で8ゴール10アシストと立派