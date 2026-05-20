寒河江市によりますと、きょう午後２時５０分ごろ、山形県寒河江市の中央工業団地内で、クマ２頭が目撃されました。 クマは体長およそ１メートルで、シャトレーゼ工場付近からＴＰＲ工場方面へ向かっていたということです。 また、きょう午前８時半前、寒河江市慈恩寺でも体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されています。 市が注意を呼び掛けています。