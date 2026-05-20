アリナミン製薬は20日、医療用と同じ成分（ラメルテオン）を市販薬で初めて配合した睡眠改善薬『ロゼレムS』 （要指導医薬品） について、同日、製造販売承認を取得したと発表した。7月28日に発売予定。【画像】虫なの？草なの？「冬虫夏草」同薬に配合される「ラメルテオン」は、アリナミン製薬の前身である武田薬品工業が医療用医薬品として開発し、2010年から処方されている。『ロゼレムS』は、医療用医薬品からスイッチOTC