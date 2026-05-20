俳優・舘ひろし（76）が20日、東京・京橋エドグランで行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）のプレミアムイベントのレッドカーペットに参加した。【動画】かっこいい…西野七瀬を紳士にエスコートする舘ひろし去り際にも神対応レッドカーペットには、西野七瀬（31）、大地真央（70）、真矢ミキ（62）、南野陽子（58）、宇崎竜童（80）、河合勇人監督（57）も登壇した。舘たちがレッドカーペットに登場すると集まった