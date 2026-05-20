今シーズン限りでスポルティングを退団する日本代表MF守田英正にプレミアリーグ移籍の可能性が浮上しているようだ。19日、ポルトガルメディア『O Jogo』が伝えている。守田は川崎フロンターレとサンタ・クララを経て、2022年夏にスポルティングへ完全移籍加入。ここまで公式戦通算165試合出場11ゴール16アシストという成績を残し、プリメイラ・リーガ（国内リーグ）連覇とタッサ・デ・ポルトガル（国内カップ戦）優勝に貢献す