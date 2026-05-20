２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、気象コーナーで５月から真夏日が見られるなど、今年は夏が長引く可能性が高いことを報じた。太平洋高気圧が大きく張り出している図を見届けたコメンテーターで出演の気象予報士と防災士の資格も持つ国際弁護士・清原博氏は「日本列島って弓形になってるじゃないですか。太平洋高気圧が北上すると関東に先にかかるんですね。関東、北陸、東北にかか