ロクシタンが、メゾン創設50周年記念コレクション「ART OF SCENT」より、気分を瞬時に切り替える3つのムードフレグランスシリーズを発売する。その第1弾として、人気No.1フレグランスのヴァーベナを一新。「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」シリーズとして全5種を27日より販売する。【写真】新技術採用でよりヴァーベナ本来の香りに！新ラインナップメゾン50周年のテーマは、「CRAFTING LIFE TIES（受け継がれる、人と自然への想