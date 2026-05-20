ボーンマスを率いるアンドニ・イラオラ監督が、クラブ史上初の快挙を達成した喜びを口にした。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。プレミアリーグ第37節が19日に行われ、ボーンマスはマンチェスター・シティと対戦。39分にイーライ・ジュニア・クルーピが先制点を決めたが、90＋5分にアーリング・ハーランドに同点弾を許し、1−1で試合が終了した。この結果、首位アーセナルの2003−04シーズン以来、22