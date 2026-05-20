第６５回春季北海道高校野球大会（５月２５日開幕、札幌モエレ沼公園）の組み合わせ抽選会が２０日、札幌市内で行われた。初優勝を目指すクラークの最速１４２キロ右腕・佐々木俊介（３年）は、空知地区代表決定戦の滝川西戦（１１○０＝８回コールド＝）で８回参考ながらノーヒットノーランを達成。地元札幌でも快投を誓った。今季２試合１２イニング無失点中の右腕が、全道の強敵に挑む。初戦は２５日の開幕試合・釧路湖陵戦