EXILE・TAKAHIRO（41）が20日までに自身のインスタグラムを更新。貴重な2ショットを公開した。「Mattさん」と書き出したTAKAHIRO。元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏の次男で、タレントのMattとの2ショットをアップした。「久しぶりお会いできて嬉しかったです」とコメント。ハッシュタグで「#綺麗すぎる#人間力高すぎる#性格良すぎる#TAKAHIROの古着のプリントより顔小さい#ぜひLIVE遊びに来てくださいMatteます」