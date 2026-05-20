マンチェスター・シティのノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、プレミアリーグの優勝を逃し心境を口にした。19日、プレミアリーグ第37節が行われ、マンチェスター・シティはボーンマスと対戦した。首位のアーセナルを追いかけるマンチェスター・シティは、勝利しなければ優勝を逃すという重要な一戦に。しかし、試合はボーンマスペースで進むと、39分にイーライ・ジュニア・クルーピにゴールを許してしまう。その後もボ