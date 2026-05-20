俳優の舘ひろしが２０日、都内で行われた主演映画「免許返納！？」（６月１９日公開、河合勇人監督）のプレミアイベントに出席した。共演者とリムジンを降りて会場入りすると、集まったファンから拍手、大歓声がわき起こった。レッドカーペットの敷かれた階段を下りる際には、女優の西野七瀬をエスコートし、ゆっくりと進んだ。歩いた感想を求められると「ここ下りる前に大地真央さんに『急いで下りるなよ』と言われたけど、当