FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表から落選したMF佐野航大（NEC／オランダ）が心境を明かした。19日、オランダメディア『voetbal international』がコメントを伝えている。今シーズンはエールディヴィジ全試合に先発出場し、3ゴール7アシストをマークするなどNECの3位フィニッシュの原動力となった佐野。昨年6月には日本代表デビューを飾り、3月に行われたスコットランド代表との国際親善試合にも出場。FIFAワールドカップ