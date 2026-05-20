プレミアリーグ公式サイトが残り1試合となった2025−26シーズンのプレミアリーグの注目ポイントを紹介している。プレミアリーグ第37節の残り2試合が19日に開催され、マンチェスター・シティがボーンマスと1−1と引き分けたことで、最終節を残して首位アーセナルと2位マンチェスター・シティの勝ち点差が「4」となり、1試合を残してアーセナルの22年ぶりのプレミアリーグ優勝が決定した。また、17位トッテナム・ホットスパー