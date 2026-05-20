まもなく国会で、高市総理大臣と野党各党の代表らによる党首討論が行われます。19日から韓国を訪問していた高市総理は午後0時半頃、羽田空港に到着しました。党首討論は午後3時から行われ、中東情勢を踏まえた経済対策などを巡り論戦が交わされる見通しです。野党側は、国民民主党の玉木代表が初めてトップバッターを務めます。国民民主党・玉木代表：国民がいま総理に聞きたい、高市内閣に質問したいというようなことを代弁する思