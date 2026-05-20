ネット内で「秘境・グンマー」などと最もネタにされる群馬県。そこで「ご当地パスポート」が発行されていることが、19日に放送された日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月〜金曜9:00〜)で取り上げられ、SNSでは「現実がネタを超えてきた」などの声が上がっている。群馬県のマスコットキャラクター「ぐんまちゃん」群馬県の魅力が紹介された「ぐんまパスポート」が人気になっているという。これは、群馬県内の全35市町村を巡るス