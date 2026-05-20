ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、5月27日から6月中旬までの期間限定で「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」など新商品3品を販売する。一部店舗を除く269店舗で取り扱う。【ゼッテリア「アジアンバーガーフェア」の画像はこちら】◆「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」税込590円ビーフ100%のパティに、プリプリのえびを香ばしく揚げたポップコーンシュリンプ2尾を合わせ、特製ガーリックシュリンプソ