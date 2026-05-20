TOMORROW X TOGETHERのボムギュがユニクロに姿を現した。韓国最大規模の旗艦店「ユニクロ明洞店」のグランドオープンを控え、5月19日に開催されたプレオープンイベントに出席した。【写真】ボムギュ、ユニクロにボムギュは3階にあるデジタルロゴサイネージの下で店内を巡りながら、カメラに向かってポーズを決めるなど、オープン間近の活気ある現場を楽しんだ。この日のボムギュのファッションも注目の的となった。ユニクロの「ワ