なか卯は5月27日午前11時から、「紀州南高梅おろしうどん」を発売する。大粒で肉厚な和歌山県産紀州南高梅の梅干しを丸ごと1粒トッピングした、夏向けのさっぱりとしたメニュー。全国446店舗で販売予定。「紀州南高梅おろしうどん」は、梅本来の甘酸っぱさと上品な香りが特徴。爽やかな酸味の梅だれとなか卯こだわりの醤油だれを合わせることで、奥行きのある味わいに仕上げた。のど越しのよいうどんと大根おろしが絡み、暑い時期