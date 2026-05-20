関東甲信では今夜(20日)から雨が降り、明日21日(木)は冷たい雨が降るでしょう。これまでの暑さは落ち着きますが、明後日22日(金)はさらに気温が低く、4月並みになりそうです。日中も空気がヒンヤリするため、服装でうまく調節してください。ただ、25日(月)から再び暑さが戻ります。この先は気温差が大きいため、体調管理にご注意ください。今夜(20日)から広い範囲で雨明日21日(木)は雨脚が強まる所も関東甲信では、早い所では山