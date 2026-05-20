一時6万円を割り込んだ日経平均株価を示すモニター＝20日午前、東京・東新橋20日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が5営業日続落し、約3週間ぶりに大台の6万円を割り込んで引けた。前日の米国株式市場で主要株価指数がそろって下落した流れを引き継いだ。長期金利の高止まりも重荷になった。終値は前日比746円18銭安の5万9804円41銭。東証株価指数（TOPIX）は59.02ポイント安の3791.65。出来高は約27億8314万株だった。