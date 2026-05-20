元大阪府知事で、大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が20日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」に生出演し、栃木県上三川町の強盗殺人事件を受け、少年犯罪について解説した。今月14日に同町の住宅に押し入り、69歳の女性を殺害するなどした疑いで、県警下野署捜査本部は、神奈川県相模原市、川崎市の16歳少年4人と、犯行の指示役とみられる横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者（28）、妻の無職美結容疑者（25）を逮