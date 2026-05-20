警視庁は都内のガールズバーなど4店舗を摘発し、無許可で接待営業をしたとして店の経営者ら5人を逮捕しました。警視庁によりますと、新宿区歌舞伎町のガールズバー「WISTERIA」を経営する永田智子容疑者は18日、無許可で女性従業員に接待営業をさせた疑いがもたれています。警視庁はほかにも、秋葉原や池袋などのガールズバーやコンセプトカフェ3店舗を摘発し、店の経営者ら4人を逮捕しました。この4店舗は接待営業をしていたとし