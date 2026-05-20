「シンクロ」【動画】兄妹猫のシンクロしたジャンプを見るこんなポストをされたのは、ねこかわいい（@nekokawaii1214）さん。ダンボール箱の中に並んで入る2匹の猫ちゃん。投稿された動画には、じっと同じ方向を見つめていたかと思うと、次の瞬間、まるで打ち合わせをしていたかのようにぴったり同じタイミングで飛び出す姿が映っています。その息の合った動きは思わず何度も見返したくなる可愛さです。ダンボール箱の奥にいるのが