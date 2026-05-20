2025年5月、保護施設にいた柴犬の男の子、ぽたくんを迎えた飼い主、しばいぬ_ぬん（@48NUNtokainusi）さん。【アフター写真】1年後「お散歩大好きっ！家族と一緒で毎日楽しいっ！」笑顔の柴犬さん世の中には飼い主がなかなか見つからない「保護犬」という存在があることを知り、「もし次にわんちゃんを迎えるなら保護犬がいいね」と、ご家族で話していたそうです。「具体的にいつ頃、どんな子を迎えたいといった具体的なことを計画