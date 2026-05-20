ちょっとしたお出掛けの際、ポケットにスマートフォンや財布を入れるとパンパンになって格好悪いもの。ワークマンの新作サコッシュなら、コンパクトでありながら驚きの収納力を発揮してくれます。【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介街で使える！ 「アーバンマルチストレージシリーズ」ワークウエアの品質をデイリーに落とし込んだブランド「DAYS（デイズ）」から、飽きのこないシンプルデザインのサコッシュをご紹介。▼アーバン