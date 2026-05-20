中国鉄建大橋局が施工を担当する甬舟鉄道・富翅門鉄道道路併用橋で17日、西メインタワーの上部横梁のコンクリート打設作業‌が完了した。新華網が伝えた。富翅門鉄道道路併用橋は舟山本島と富翅島を結ぶ甬舟鉄道の制御性プロジェクトの一つとなっている。大橋の全長は1726メートル、メインスパンは388メートル。複線鉄道と6車線高速道路を同一階層に配置した橋梁となっている。（提供/人民網日本語版・編集/YF）