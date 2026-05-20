中国科学院と欧州宇宙機構（ESA）が共同開発した人工衛星「スマイル」が5月19日、順調に打ち上げられました。地球の磁場と太陽風が対峙（たいじ）する様子を宇宙から見下ろし、高精度な宇宙天気予報を可能にする見込みです。 電力網の崩壊、人工衛星の損傷、ナビゲーション障害、通信途絶、これらはSFの世界の話しではなく、かつて地球上で実際に発生し、将来も再び起こりえる現実的な危機です。これら一連の現象を引き起こす黒幕