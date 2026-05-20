20日は西から天気が崩れて傘の出番となりました。これまでの一日の天気を振り返ります。■20日は西から雨の範囲広がる関東も夜は雨に20日（水）は前線が北上して西日本を中心に曇りや雨となりました。前線に向かって湿った空気が流れ込んだ影響で、宮崎県など九州南部を中心に1時間に10?以上のやや強い雨を観測しています。前線上の低気圧が西から進んでくる予想で、夜にかけて雨の範囲はさらに広がるでしょう。関東も夜は前線が