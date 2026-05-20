ゼッテリアは、5月27日から期間限定で初夏に向けた「アジアンバーガーフェア」を開催する。新商品として「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」「アジアンガーリックシュリンプえびバーガー」「スウィートチリチキンバーガー」の3商品を展開し、アジアンテイストの味わいを打ち出す。【写真】アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー注目は、「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」。ビーフ100％のパテ