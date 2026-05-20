「大相撲夏場所・１１日目」（２０日、両国国技館）西十両１４枚目の炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝が風賢央（押尾川）と対戦。押し倒されて７勝４敗とし、十両では２０２３年春場所以来の勝ち越しはお預けとなった。首の大ケガから復活して関取に復帰した炎鵬。風賢央の差し手を封じながら、離れて相撲を取った。だが相手にタイミング良く突き押しで攻められ、いなし切れずに土俵を割った。十両では最も低い番付の炎鵬。関取維持