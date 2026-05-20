２０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比７４６円１８銭（１・２３％）安の５万９８０４円４１銭だった。５営業日連続で下落した。終値が６万円を割り込むのは１日以来、約３週間ぶり。前日の米株式市場では、原油高に伴うインフレ（物価上昇）懸念で長期金利が上昇したことが相場の重しとなり、主要な株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でも、幅広い銘柄で売りが広がり、東証プ