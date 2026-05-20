神奈川県逗子市で、歩行中の61歳の女性が乗用車にはねられ死亡した事故で、78歳の女がひき逃げの疑いで逮捕されました。【映像】死亡ひき逃げ事件のあった現場付近きのう（19日）午後3時すぎ、逗子市山の根で「乗用車と歩行者の事故があったようで女性が倒れており意識はないようです。乗用車は逃げたようです」などと119番通報がありました。警察などによりますと、女性（61）が道路を横断していたところ、乗用車にはねられ